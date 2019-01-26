Adıyaman'da kaza: 6 yaralı

ADIYAMAN'da, emniyet şeridinde duran araca başka otomobilin arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra meydana geldi Adıyaman Şanlıurfa karayolunun 30 km Üryan Komşu (63) 09 AJJ 701 plakalı otomobilini emniyet şeridine çekti. Mahmut Unci yönetimideki 42 APP 729 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine arkadan çarpması her iki araçta bulunan Mahmut Unci (63) Hatice Unci (57) Hüseyin Alperen Komşu (8) Hasan Efe Komşu (11)Remziye Aleyna Komşu (18) Zeliha Komşu (44) yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken kaza da yaralanan yaralılar ambulanslar ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi acil servisine götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Zeliha Komşu (44) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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