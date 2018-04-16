Adıyaman'da kaza: 1 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Yeni Mahallede meydana geldi. Turan Önder yönetimindeki 02 BE 723 plakalı otomobil ile Hacı Tanrıverdi idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Turan Önder'in kullandığı otomobilde bulunan Zeynep Önder yaralandı. Yaralı kadın ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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