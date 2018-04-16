Adıyaman'da kavga: 1 yaralı

ADIYAMAN'da, iki kişi arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Malatya Caddesi üzerinde karşılaşan aralarında alacak meselesinden dolayı husumet bulunan Fatih Çelik ile ismi öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada ismi öğrenilemeyen şüpheli yanındaki bıçakla Çelik'i yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Çelik, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürülürken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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