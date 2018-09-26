Adıyaman'da 'huzur' operasyonu

ADIYAMAN'da 150 polisin katıldığı, kent genelinde 'Yaman 2' huzur operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kafe ile eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 150 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, kafe ve kahvehanelerde bulunanların üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda haklarında arama kararı olanlar gözaltına alınırken birçok araçta bıçak, tüfek, tabanca ve sopa bulundu.

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