Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN,()-ADIYAMAN’da bir iş yerinden hırsızlık yapan ve jandarma tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ahmethoca Köyünde bulunan taş ocağındaki demirleri parçaladıktan sonra çaldığı belirlenen G.F., kimliğini saptayan jandarmalar tarafından yakalandı. Evinde çaldığı malzemeler de yakalanan şüpheli, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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