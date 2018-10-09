Adıyaman'da fuar alanında yangın

ADIYAMAN'da, kurulan Fuar ve Kongre Merkezi'nin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Yöresel Ürünler Fuarının yapıldığı alanda dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Fuar alanının dış cephesinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırıyor.

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