Adıyaman'da ekipler 24 saat çalışarak kar temizliyor

ADIYAMAN İl Özel İdare ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için 24 saat çalışıyor.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kış aylarında köylerde oluşacak tüm olumsuzluklar karşı yeterli personel ve araç gereç ile 7 gün 24 saat hizmet edecek şekilde her türlü önlemin alındığını söyledi.

Ağır kış şartlarından dolayı köy yollarının kapanmaması için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Erdoğan, “Adıyaman genelinde 11.12.2018 tarihinden bu yana aşırı yağışlardan dolayı ulaşıma kapanan Adıyaman merkez Yaylakonak, Çat, Karadere, Gerger İlçesi Kütüklü ve Çetin köy yolu, Besni Kızılhisar köy yolları ulaşıma açılmıştır. Gerger ilçesi Çobanpınar Kelv mezrası, Kesertaş Grup Yolu, Gölyurt, Çelikhan İncirli Köy yolu, Gölbaşı Miçolar, Adıyaman merkez Varlık mahallesi, Ağaçkonak, Yedioluk, Kozan, Sincik Düdan, Hüseyinli, Sakız, Hayır, Yarpuzlu, Şahinbeyler köylerinde ise heyelan sonucunda oluşan olumsuzluklar giderilmiş olup, yol temizleme çalışmaları devam etmektedir. İl Özel İdare ekiplerimiz 7-24 saat esasına göre hizmet vererek meydana gelen sorunları gidermek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmekteler ”diye konuştu

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