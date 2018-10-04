Adıyaman'da, 'Çiğköfte' festivali düzenlenecek

ADIYAMAN Belediyesi tarafından yıl ilk kez düzenlenecek olan ‘Çiğköfte Festivali’nin hazırlıklarını tamamladı.

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınan ‘Adıyaman Etsiz Çiğköftesi’nin daha geniş kitleler tarafından tanınması için 3 gün sürecek olan ‘Çiğköfte Festivali’nin hazırlıkları tamamlandı. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, "12, 13 ve 14 Ekim tarihlerinde Altınşehir Mansur Yardımcı Stadyumunda düzenleneceğini belirterek, "Bu lezzetimizi daha iyi tanıtma adına 3 günlük bir festival programı hazırladık. Bu program içerisinde yerel ustalarımızın katılımıyla çiğköfte yarışması düzenlenecek. Bunun yanında birbirinden değerli sanatçılarımızın da sahne alacağı festivalimiz gün içerisinde de çocuk alanları, stant alanları ve sergi alanlarıyla dolu dolu geçecek. Şimdiden emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm halkımızı festival programlarımıza davet ediyorum" dedi.

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