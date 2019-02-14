Adıyaman'da çiçekçilerde sevgililer günü yoğunluğu

ADIYAMAN'da, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilerde yoğunluk oluştu.

Kentte Sevgililer Günü nedeniyle sevdiklerine çiçek hediye etmek isteyenler, çikeçikçilerde yoğunluk oluşturdu. Çiçekçilik yapan Bora Özdemir müşterilerin daha çok buket çiçek tercih ettiği belirterek, "Genellikle buket tercih ediyorlar. Buket çeşitlerimiz var onları tercih ediyorlar. Canlı çiçek türleri tercih ediliyor. Yani balondur süslemedir o tür şeyler tercih ediliyor. Geçmiş yıllara göre biraz daha talep az durumda ama yine sevgililer gününde almayan yine alıyor. Tabi farklı farklı istekler oluyor. Masala ev süslemeleri yada kafe süslemeleri masa süslemeleri gibi farklı şeyler isteyenler oluyor. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yoğunluk şuan başladı. Geç vakitlere katar açık olacağız servislerimiz olacak" dedi.

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