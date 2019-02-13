Adıyaman'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

ADIYAMAN'da, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Aykut Pekmez Başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ferdi Tatlı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Adem Kaya, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran ve uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personeli katıldı.Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile alınan önlemlerin değerlendirilmesi yapıldı.Uyuşturucu madde kullanımının toplumun hem bugününü hem de geleceğini tehdit ettiğini belirten Vali Aykut Pekmez, “Bugün İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik önemli bir tehdit haline gelen uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede gelinen noktayı ve yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla tüm illerimizde eş zamanlı olarak bağımlılıkla mücadele toplantısı yapılmaktadır. Bağımlılıkla mücadele çalışmaları ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de büyük bir kararlılıkla devam etmektedir. Uyuşturucu, gençliğimizi ve geleceğimizi zehirleyen ve içimizi acıtan en önemli konulardan bir tanesi. Gençlerimizi ve çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korumak amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azimle sürdüreceğiz” dedi.Toplantı sonunda, kurum müdürleri bağımlılık sorunu ve bu sorunun çözümü konusunda yapılabileceklere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, bağımlılık yapıcı maddedeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.FOTOĞRAFLI