Adıyaman'da Aile Destek Programı toplantısı

ADIYAMAN Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, "Hayata eksi 1 ile başlayan vatandaşlara dokunmanın onların sıkıntılarını onlara sosyal devletin ayağına götüren bir anlayışla çalışıyoruz"dedi.Türkiye Petrolleri Cendere Konukevinde gazeteciler ile bir araya gelen Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 2018 yılında yapılan çalışmaları ve Aile Destek Programı(ASDEP) kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirdi.Açılış konuşmaların ve program tanıtımın ardından kürsüye çıkan Fehmi Çelik, "Çocuk, yaşlı, kadın, engelli aile ve toplum hayatı derken hakikaten her şeyi seferber eden bir bakanlığımızın olduğunu söylemek isterim. Bizler ise bu bakanlığın Adıyaman'daki temsilcileri olarak 2018 yılında gerek bakanlık bünyesinde gerekse il müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirdiğimiz projelerimizin, çalışmalarımızın sizlerin mesleğinin önemsediğimiz için yaptığımız işlerin sizlerle taçlandıracağımızı umarız. Bizler alan olarak çok geniş bir alana hizmet eden bir müdürlüğüz görev alanlarımız çok dağınık bir o kadar da geniş çevreye yayıldığı için sizlerin bu konuda bu yaptığımız çalışmalarda destek olmanız çok çok önemlidir. Çünkü bakanlığımız sadece aile bakanlığı değil dezavantajlı hayata eksi 1 ile başlayan vatandaşlarımızın dokunmanın onların sıkıntılarını onlara sosyal devletin ayağına götüren bir anlayışla çalışıyoruz"dedi.

Yapılan açıklamanın ardından sinevizyon gösterisi ile kurumun faaliyetleri anlatıldı.

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