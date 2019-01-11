Adıyaman'da 45 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

ADIYAMAN ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşarken toplam 45 köye ulaşım sağlanamıyor.

Bir haftadır aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar olumsuz etkilenirken ilçelerde Besni 1, Çelikhan 11, Gerger 23, Gölbaşı 1 ve Sincik 9 köy olmak üzere 45 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdare ekipleri tarafından kapanan yollar açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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