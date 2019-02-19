Adıyaman'da 26 okulda 471 tablet dağıtıldı

ADIYAMAN İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Algöz, il genelinde 26 okulda 471 adet tablet dağıtımı yapıldığını söyledi.

Adıyaman Gazi İmam Hatip Ortaokulunda tablet dağıtımına İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, Okul Müdürü Bedir Kızıl ve öğretmenler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz Gazi İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilere, tablet dağıttı.

Örgün eğitim kurumlarında bilişim teknolojileri alt yapısı olan okullarda Bilişim Teknolojileri, Kodlama, Yazılım ve Dijital Yetkinlikler eğitim ve etkinlikleri kapsamında öğrencilere tablet dağıtımı yaptıklarını belirten Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Algöz,"Kod(adı)Yaman EDEB Projesi kapsamında yürütülen Adıyaman’ın kodlama projesidir. İl merkezinde örgün eğitim kurumlarında bilişim teknolojileri alt yapısı olan okullarda Bilişim Teknolojileri, Kodlama, Yazılım ve Dijital Yetkinlikler eğitim ve etkinliklerini, Web 2.0 Uygulamalarını yaygınlaştırma ve okulların bu alanlardaki faaliyetlerini arttırmak,21. yy becerilerinin uygulanabilirliği çerçevesinde öğrenme ortamlarını dijital öğrenme materyalleri ile zenginleştirmek ve geliştirmek amaçlanmaktadır. Proje kapsamında Bilişim Teknolojileri dersi kapsamında okullarda temel algoritma ve kodlama eğitimleri verilmektedir. Alt yapısı yeterli olmayan okullara da tablet dağıtılarak bu eksik kapatılmaya, il geneline yaygınlaştırmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda il genelinde 26 okulda 471 adet tablet dağıtımı gerçekleştirilmiştir."

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