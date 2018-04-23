Adıyaman'da 23 Nisan kutlandı 

ADIYAMAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenlerle kutlandı.

Valilik önündeki alanda yapılan 23 Nisan kutlamalarına Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Siyasi Parti Başkanları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Programlarda saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Atatürk büstüne konulan çelenklerin konulmasın ardından kürsüye çıkan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya,"Tarihimiz kendi tarihimiz ötesinde dünya tarihinde daha etkisi asırlarca süren hafızalarda derin izler bırakmış. İşte o tarihlerden biri de 23 Nisan 1920’dir bu öyle bir tarih ki bir milletin küllerinden yeniden doğuşu bir milletin bağımsızlık uğruna her şeyini feda edişi bir milletin inanmışlığının dünyaya meydan okumasıdır. Bu öyle bir tarih ki Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde bir milletin düşman kollarına karşı tek bilek tek yürek olduğu yepyeni bir ruh ve çelik gibi imanla yepyeni bir devletin temelleri atıldığı Ulusal Egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gündür."

Valilik bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar şiir okudu, dans gösterileriyle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Nene Hatun Anaokulu öğrencileri tarafından oynanan Kafkas oyunun sonunda Hasan Ferhat Hazar, elinde Türk Bayrağını Vali Nurullah Kalkancı'ya verdi. Vali Kalkancı ise duygusal anlar yaşadı.

Yapılan gösterilerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında açılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Nurullah Naci Kalkancı ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

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