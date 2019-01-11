Adıyaman-Çelikhan karayolunda 50 araç mahsur kaldı

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 50 araç, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından yoluna devam edebildi.
Çelikhan'da bir haftadır etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi nedeniyle Çelikhan- Adıyaman karayolu ulaşıma kapandı ve 50 araç hareket edemedi. Sürücülerin ihbarının ardından bölgeye yönlendirilen İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, 4 saat sürden çalışmayla yolu ulaşıma açtı. Çalışmaların tamamlamasının ardından açılan yolda ilerleyen sürücüler, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.
FOTOĞRAFLI