Adıyaman-Çelikhan karayolunda 50 araç mahsur kaldı

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 50 araç, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından yoluna devam edebildi.

Çelikhan'da bir haftadır etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi nedeniyle Çelikhan- Adıyaman karayolu ulaşıma kapandı ve 50 araç hareket edemedi. Sürücülerin ihbarının ardından bölgeye yönlendirilen İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, 4 saat sürden çalışmayla yolu ulaşıma açtı. Çalışmaların tamamlamasının ardından açılan yolda ilerleyen sürücüler, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

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