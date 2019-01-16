Adilcevazlı kadınlardan meslek edindirme kurslarına yoğun ilgi

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ, (Bitlis),() -BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde hayata geçirilen ‘Üretimde Ben de varım' projesi kapsamında, açılan meslek edindirme kurslarına, kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kalkınma Bakanlığı destekleriyle Adilcevaz Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülen 'Üretimde ben de varım' projesi kapsamında, kadınlara yönelik meslek edindirme kursları veriliyor. Aşçılık, kuaförlük, eski türk işlemeleri, tekstil işleri, su kabağından abajur yapımı, tablo eşyaları maraş işlemeleri, ahşap işleri, dekoratif ev tekstili, kanaviçe, tel kırma ve filografi gibi el sanatları kurslarına gelen 250 kadın hem meslek ediniyor, hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Kaymakam Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, kurs gören kadınlarla bir araya gelip sohbet etti.

Kaymakam Karaman, kursa katılan kadınların meslek öğrendiğini belirterek, “İlçemizdeki kadınların boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmelerinin yanı sıra, daha iyi ortam ve şartlarda eğitim alabilmeleri için Belediyemiz ve Kalkınma Bakanlığı’nın SODES projesi kapsamında onlara bir mekân hazırlandı. Bu mekan sayesinde, kadın kursiyerlerimiz burada aldıkları eğitimler güzel işler yaptıklarını gördük. Özellikle Belediye Başkanımıza ve belediyemiz personeline böyle bir proje hazırladıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi.



Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, kurslara katılan kadınların hem meslek edindiklerini, hem de aile bütçelerine katkıda bulunduklarını ifade etti.



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