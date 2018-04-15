Adilcevaz’da su müjdesi

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ,(Bitlis)()-BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde yaşanan su sıkıntısının önüne geçmek için, Belediye sondaj çalışması başlattı. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, sondajdan çıkan su kaynağı ile birlikte kentin su sorununun büyük oranda çözüleceğini söyledi.

Adilcevaz ilçesi Belediyesi, ilçede özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sıkıntısını çözmek için, sondaj çalışması başlattı. Cevizli Mahallesi ve Sapantaşı mevkiinde başlatılan sondaj çalışmalarında olumlu sonuçlar alınması bekleniyor.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede yaşanan içme suyu sıkıntısını gidermek için sondaj çalışması başlattıklarını belirterek,“İlçemizde özellikle yaz aylarında içme suyunun, sulama suyu olarak bağ ve bahçelerde kullanılmasından dolayı hemşerilerimiz içme suyunda büyük problem yaşıyor. Belediye olarak bu sorunu çözmek için, Sapantaşı mevkiinde sondaj çalışmalarına başladık.Halkımızın susuz kalmaması için var gücümüzle çaba göstereceğiz. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte inşallah Cevizli Mahallesi ve Sapantaşı civarında içme suyu problemini tamamen ortadan kaldıracağız. Daha sonra belirlenen ve sıkıntı yaşanan bazı yerlerde de sondaj çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.

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