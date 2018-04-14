Adilcevaz’da nohut demonstrasyonu yapıldı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ,(Bitlis)()-BİTLİS'in Adilcevaz İlçesi’nde 25 dekarlık alanda ilk kez uygulanan nohut demonstrasyonu yapıldı.

Son yıllarda fazla getiri sağlayan nohut tarımının çiftçilere alternatif ürün olarak getiri sağlaması beklenirken ilk kez nohut demonstrasyonu uygulandı. Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTAEM) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ıslah edilen, bölgede iklim koşullarına uygun, hastalık ve kuraklığa dayanıklı aynı zamanda yüksek boylu olması nedeniyle biçerdöverle hasada uygun olan nohut çeşidinin ekimi yapıldı. Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak, ilk kez uygulanan bu yöntemle verimliliğin artacağını söyleyerek, "Bölge çiftçilerimiz şimdiye kadar nohut hasadında genelde 100 ile 130 kilogram arasında bir verim alıyordu. Yapacağımız bu demonstrasyon deneme çalışması ile verimi 2 veya 2 buçuk katına kadar çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.

Asak, ciftçinin bu uygulama ile çok daha verim alabileceğini, çiftçilerin hem kazancını artıracağını hem de yüzünü güldüreceğini söyledi.

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