Adilcevaz’da ‘Koşabiliyorken Koş Projesi’ başladı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ,(Bitlis)-()-BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş Projesi’ başladı.



Vatandaşlara, sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş Projesi’ kapsamında, 7’den 70’e her yaştan insan, Adilcevaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri eşliğinde spor yapacak. Proje kapsamında Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve vatandaşların katılımıyla ilçe sahilinde halk yürüyüşü gerçekleştirildi. Çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, Sağlıklı yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılması için başlatılan etkinlik yoğun ilgi gördü.



Adilcevaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Burak Turan, her yaştaki insanın spor yapması gerektiğini belirterek, "Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzce başlatılan bu önemli projeyi ilçemiz için faydalı hale getirmek için çalışmalarımıza başladık. Proje kapsamında bünyemizde bulunan antrenörler eşliğinde, hemşerilerimiz spor yaparken daha bilinçli olacaklar. En azından spor yapmadan önce uygulanacak olan ısınma hareketlerini öğrenecek olan halkımız, sonrasında daha çok bilgi sahibi olarak spor hayatına devam edebilecek. Bu projenin amacı, sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra çocuk ve gençlerimizin ile birlikte her yaştaki vatandaşımızın spora teşvik edilmesi ve spor faaliyetlerine katılımının sağlanmasıdır. Bugün düzenlemiş olduğumuz halk yürüyüşüne katılımlarından dolayı Kaymakamımız Arif Karaman, Belediye Başkanımız Necati Gürsoy, Tatvan Gençlik Hizmeteri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, kurum amirlerimiz ve halkımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

