Adilcevaz Onkoloji Hastanesi C sınıfına yükseldi

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ, (Bitlis),()-BİTLİS'in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçedeki Onkoloji Hastanesinin D sınıfından C sınıfına yükseldiğini belirtti.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un girişimi ve kentteki Milletvekillerinin de desteğiyle daha önce D sınıfı olan Onkoloji Hastanesi C sınıfına yükseldi. Bu durumun hekim sayısında artış beraberinde getireceğini aktaran Başkan Gürsoy, daha önce 6 branşta doktorun görev yaptığı hastanedeki doktor sayısının 14'e yükseldiğini belirtti.

Gürsoy, ilçedeki hastanenin statüsünün yükseltilmesinin ilçe için önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İlçemizde bulunan Onkoloji Hastanesinin daha iyi statüye gelmesi ve doktor sayısının arttırılması için sürekli girişimlerde bulunarak bu işin peşini bırakmadık. Yaptığımız girişimler sonucunda, Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu karar neticesinde hastanemiz D statüsünden C statüsüne yükseltilerek 6 branşın bulunduğu doktor sayısı 14 branşa yükseltilmiştir. Hastanemizde ihtiyaca göre Göz, Kulak Burun Boğaz, Üroloji, Radyoloji , Genel Cerrah, Kadın Doğum, Dâhiliye , Çocuk Uzman, Ortopedi, Fizik Tedavi, Acil Tıp, Anestezi ve Acil Serviste hizmet vermek üzere uzman ve pratisyen doktorlar bulunacak. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Milletvekillerimiz Cemal Taşar ve Vahit Kiler'e, Ak Parti ilçe başkanımız Hamdi Tutçu'ya teşekkür ediyorum.Yapmış olduğumuz bu çalışmaların ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum"

