Adilcevaz'da, köy okullarında eğitim gören öğrenciler tiyatro ile tanıştı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ, (Bitlis),()-BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, "Gülümse geleceği' projesi kapsamında, ilçeye bağlı köy okullarında okuyan öğrencilere tiyatro gösterisi yapıldı.

Bitlis Valiliği, Adilcevaz Kaymakamlığı, Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nin katkılarıyla, Vizyoner Kadınlar Derneği tarafından yürütülen ,'Gülümse Geleceğe' projesi kapsamında, köy okullarında eğitim gören öğrenciler tiyatro ile tanıştı. Servislerle ilçedeki Sosyal Hizmet Konferans Salonuna getirilen öğrenciler, sahnelenen tiyatro oyunlarını büyük bir ilgiyle izledi. İlk kez tiyatro ile tanışan öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, köy okullarında okuyan öğrencilere yönelik tiyatro etkinliğine büyük ilgi olduğunu söyledi.

Beşkardeş,"Köy okullarımızda eğitim ve öğretimin yanında sosyal ve kültürel yönden de, çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamak adına tiyatro, müzik ve sinema gibi etkinlikleriz sürüyor. Bu tiyatronun sergilenmesinde Kaymakamımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."dedi.

Vizyoner Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Mete ise, 2013 yılında kurdukları dernekle kadın ve çocuklar üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek, proje kapsamında, köylerde yaşayan ve daha önce tiyatro izlememiş ilkokul çağındaki çocuklara eğitici oyunlar izlettirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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