Adilcevaz'da 'İmar Barışı' toplantısı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ,(Bitlis)-()-BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ‘İmar Barışı’ konulu bir tanıtım programı düzenlendi.



Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Arif Karaman, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Programda, imar barışı ile ilgili bilgiler verilirken Kaymakam Karaman, İmar Barışı'nın hayate geçirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek,"İmar barışı, ülkemizin her tarafında imara aykırı yapıları olan vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında hükümetimizin uygulamaya koyduğu bir çalışmadır. Bu çalışma vatandaşla devlet arasında ihtilaflı olan, bu hususun giderilmesi adına çok önemli bir adımdır. Özellikle bazı köylerimizde imara uymayan ve kafa karışıklığı yaşatan yapılar var. Buralarda kurallara uyulmadan yapılar yapılıyor ve bu durum köylü vatandaşlarımız arasında büyük sorunlara sebep olmaktadır. İnşallah, bu kanun bu sorunlara çözüm getirecektir. Toplantıda yetkililer tarafından anlatılan bu hususun bir şekilde muhtarlarımız kanalıyla köy ve mahalle sakinlerimize anlatalım. Vatandaşlarımız bir an önce işlemlerini yapsınlar ki bu sorunu el birliği ile çözelim."dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Abdusselam Tadik ise, imar mevzuatına, veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarının çözüme kavuşturulacağını söyledi.

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