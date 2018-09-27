Adilcevaz'da 55 kişilik işe 940 kişi başvurdu

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ, (Bitlis),()-BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde,Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, okullarda çalıştırılmak üzere 55 temizlik işçisi ve güvenlik görevlisinin 9 ay süreyle istihdam edileceği işe alınıcak kişilerin kuraları noter huzurunda çekildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hayata geçirilen TYP kapsamında, Adilcevaz ilçesi ve bağlı köylerdeki okullarda asgari ücret karşılığında 55 temizlik işçisi ve güvenlik görevlisi alınacağı duyuruldu.Duyurunun ardından başvuru için İŞKUR İlçe Müdürlüğü binasına gelenler sıraya girerek başvuruda bulundu.Bir hafta içerisinde 55 kişinin işe alınacağı temizlik işçisi ve güvenlik görevlisi için 940 kişi başvurdu.Başvuruda bulunanların kura çekimleri, Adilcevaz Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu toplantı salonunda noter huzurunda yapıldı. Kura çekimine, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Taşdemir, İş -Kur Şefi Enver Karakuş ve başvuruda bulunanlar katıldı.Kura sonucunda isimleri çıkan 55 kişi, 9 ay boyunca okullarda temizlik ve güvenlik görevylisi olarak çalışacak.

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