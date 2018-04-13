Adilcevaz Belediye Başkanı Gürsoy, restorasyon çalışmalarını beğenmedi

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ,(Bitlis)()-BİTLİS’in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçedeki tarihi camilerde devam eden restorasyon çalışmalarında kaliteli malzemeler kulanılmadığını belirterek Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerini inceleme yapmaları için ilçeye davet etti. Başkan Gürsoy, Ulu cami ve Tuğrul Bey camisinde devam eden restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını beğenmediğini belirterek, "Çalışmalar istediğimiz şekilde yapılmamaktadır. Bu durumdan çok rahatsız olduğumu belirtmek istiyorum." dedi.

Adilcevaz ilçe merkezinin girişinde bulunan ve 2016 yılında restorasyon ve çevre düzenlemesine başlanan yaklaşık 500 yıllık Tuğrul Bey Cami ile yakınında bulunan ve 2010 yılında restorasyonu tamamlanarak ibadete açılan, geçen yıl da çevre düzenlenmesine başlanan 700 yıllık Ulu Camii'nde yapılan çalışmalar, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un tepkisine neden oldu. Başkan Gürsoy restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılırken kalitesiz malzeme kulanıldığını belirterek Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerini ilçeye çağırdı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Şengül Koncagül, Mimar Esin Yaren Serttaş, İnşaat Mühendisi Hüseyin Araz ve beraberindeki teknik elemanlar, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını incelerken, Başkan Gürsoy, müdahale edilmesi gerektiğini, bu şekilde devam etmesi halinde çalışmaları durdurabileceklerini söyledi. Gürsoy, tarihi camiilerin ilçenin en önemli mekanları olduğunu, ancak kalitesiz malzeme kullanıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Ulu ve Tuğrul Bey camilerinde devam eden restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları uzun bir süre geçmesine rağmen bir türlü bitirilemedi. Aynı zamanda buralarda yapılan restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarında kalitesiz malzemeler kullanılmaktadır. Çalışmalar istediğimiz şekilde yapılmamaktadır. Bu durumdan çok rahatsız olduğumu belirtmek istiyorum. Yerlere döşenen traverten taşları şimdiden tahrip olmuş durumdadır. Yapılan çalışmalar ve kullanılan malzemeler rezalet içerisinde. Buralarda ilçemize yakışmayan çalışmalar yapılmaktadır. İlçemiz bunu hak etmiyor. Yazıktır günahtır. Madem böyle bir çalışma yapılıyor. Her şey en güzel şekilde ve kaliteli malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. Bu nedenle Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerini ilçemize çağırdık ve yapılan çalışmaları kendilerine gösterdik. Kendileri de gelip yapılan çalışmaları ve çalışmalarda kullanılan malzemeleri görerek haklı olduğumuzu söylediler. Umarız ki çalışmalar istediğimiz şekilde tamamlanmış olur. Aksi takdirde buradaki çalışmaları durduracağımızı belirtmek istiyorum."

Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise, çalışmaların yapıldığı alanlardaki sorunları not alarak, yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve istenilen şekilde tamamlanması için çalışacaklarını söyledi.

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