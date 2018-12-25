ADEO, 2 tona yakın miadı dolmuş ilacı bertaraf ettirdi

ADANA Eczacı Odası (ADEO), eczane ve hastanelerde bulunan tarihi geçmiş ilaçları toplayarak, sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmesi için Özel Atık İmha Tesislerine gönderiyor.ADEO Genel Sekreteri Ö.Mürsel Yalbuzdağ, 2015'ten beri düzenli olarak tarihi geçmiş ilaçları imha tesisine gönderdiklerini belirtti. Yalbuzdağ şöyle konuştu:"Adana Eczacı Odası olarak 2015 yılından başlattığımız bu anlamlı çalışmayı her yıl düzenli olarak yapıyoruz. Amacımız; çevrenin korunması, halk sağlığının korunması ve ilaç atıklarının toprağa karışmaması adına Tehlikeli Atık Statüsünde olan miadı dolmuş ilaçları Çevre Mevzuatına uygun olarak ÇEKOOP üzerinden Özel Atık İmha Tesislerinde imha ettiriyoruz. Adana'dan 1.8 ton miadı geçmiş ilacı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden topladık ve imhası için Atık Bertaraf Tesisine gönderdik.”

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