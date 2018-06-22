Adelia, Belgrad yolcusu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - EMY Organizasyon & Ajans mankeni Adelia Marajapova, iki aylığına Belgrad'a gidiyor. Ajansının Belgrad ofisinde çalışacak olan 1.74 boyundaki Marajapova, yaz tatilini Belgrad'da değerlendirecek.

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden bu yıl mezun olan Marajapova, heyecanlı olduğunu söyledi. Mankenliğin dışında makyaj ve stil kursları alarak kendisini farklı alanlarda da geliştirdiğini aktaran Marajapova, "Patronum Eda Meltem Yılmaz, Belgrad ofisimizde bir nevi staj yapmamı istedi. Avrupa'da ajans ve mankenlik sistemiyle ilgili bilgiler edinip asistanlık yapacağım. Aynı zamanda Belgrad'daki projelerde görev alacağım. Benim için inanılmaz bir deneyim olacak" dedi.

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