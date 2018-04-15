ADD'lilerin turunç reçelleri öğrencilere burs oluyor

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri, sokaklardaki ağaçlarda yer alan turunçlardan reçel yapıp, satarak öğrencilere burs sağlıyor.

ADD Nazilli Şubesi tarafından ilçenin sokaklarını süsleyen binlerce turunç ağaçlarındaki meyveler toplanarak, yüksekokul öğrencilerine verilmekte olan burslarına katkı için turunç reçeli yapılıyor. ADD Nazilli Şubesi üyeleri, reçeli ise dernek binalarında yapıyor. Gönüllülük esasıyla yapılan çalışmada, kavanozlara doldurulan reçel, 10 liradan satılıyor.

"SATARAK ÖĞRENCİLERİMİZE BURS ELDE EDİYORUZ"

ADD Nazilli Şubesi'nin eğitim havuzuna katkıda bulunmak için reçel yaptıklarını söyleyen Nazilli ADD Yönetim Kurulu Üyesi, emekli öğretmen Aytül Büyükçoban, "Uzun ömürlü insanların yaşamakta olduğu Nazilli'de sokakları süsleyen turunçları değerlendirerek reçele dönüştürüyoruz. Yaklaşık 16 yıldır düzenli olarak kadın komisyonu ve eğitim gönüllüsü üyelerimizin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz turunç reçellerinden elde edilen gelirlerle, eğitim havuzuna katkı sağlamaktayız. Biz buna arkadaşlarımızla turunç şenliği diyoruz. Sokakları süsleyen turunç ağaçlarından topladığımız turunçlar, değişik aşamalardan geçiyor. İlk olarak turunçları rendeliyoruz. Daha sonra büyüklüğüne göre 8 veya 6 parçaya bölüp, ipe diziyoruz. Suyun içinde acısının gitmesi için 3-4 gün bekletiyoruz. Ardından düz suyla kaynatıyoruz. Son olarak şekerle reçel haline getiriyoruz. Bunları satarak öğrencilerimize burs olarak gelir elde ediyoruz. Yaklaşık 1000 kavanoz çıkmasını bekliyoruz. Gönüllülük esasıyla genelde emekli öğretmenlerden oluşan bir reçelleri hazırlıyoruz" dedi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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