Adaylığını açıklayan Gökmen Ulu: "Dikili'yi birlikte yöneteceğiz"

GAZETECİ Gökmen Ulu, memleketi İzmir'in Dikili ilçesinde Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıkladı. Dikili Meydanı'nda açıklama yapan Ulu, "Sadece partim CHP'nin değil tüm siyasi parti seçmenlerinin oylarına talibim. Hepinizin başkanı olmak için buradayım" dedi.

Dikili Meydanı'nda yaptığı adaylık açıklamasında, alkışlar eşliğinde eşi Burcu Ulu ve oğlu Ege Efe Ulu ile birlikte sahneye çıkan Gökmen Ulu konuşmasına "Sizlerin büyük ilgisi ve desteğiyle talip olduğum Dikili Belediye başkanlığı görevini üstlenme amacıyla buradayım" diyerek başladı. Ulu'nun konuşması sırasında "Dikili'nin gururu Gökmen Ulu" "Dikili'ye yakışan Gökmen Başkan" sloganları atıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı açıklamada Gökmen Ulu, "Nitelikli bir kadro yapılanmasıyla, disiplinle çalışacağım, Dikili'yi bilimle yöneteceğim. Şehircilik biliminden mimariye, sosyolojiden çevre bilimine kadar bilimin tüm dallarında Türkiye ve dünyanın uzmanlarıyla birlikte çalışacağım. Bugüne kadar çok insan biriktirdim. Onlardan kendim için bir şey istemedim. Ama şimdi halkım için harekete geçerek ülkemizin değerlerini, pırıltılı beyinlerini Dikili'ye kanalize edeceğim" dedi.

Adaylığı sonrasında beklediği oy oranına dair de konuşan Gökmen Ulu, "Dikili halkının oylarının tamamına talibim. Hayatımız ortadadır. Biz bugüne kadar kimlik siyaseti yapmadık. Hiç kimseyi ötekileştirmedik. Toplumun bütün renklerinin el ele tutuşmasını, kardeşlik hukukunu savunduk. Sonsuza kadar böyle yaşayacağız. Farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüyor, farklı fikirlerin kıymetini biliyorum. Bildiğiniz gibi, kelimenin tam anlamıyla demokrat bir karaktere sahibim. Bu nedenlerle bana 'Dikili'nin birleştirici gücü' nitelemesinde bulunan hemşerilerime teşekkür ederim. Sadece partim CHP'nin değil tüm siyasi parti seçmenlerinin oylarına talibim. Hepinizin başkanı olmak için buradayım. Sosyal belediyecilik sistemini, halkçı belediyeciliğin çağdaş uygulamalarını hepiniz çok seveceksiniz. Ortak akla ve bilime dayalı yönetim anlayışıyla, katılımcı demokrasinin en güzel örneklerini uygulayacağız. Dikili'yi birlikte yöneteceğiz. Kamu yararını her şeyin üstünde tutmak için, hukuku egemen kılmak için, iyi eğitim almış bireyler yetiştirmek, Dikili'nin bütün çocuklarına aydınlık bir gelecek armağan etmek için buradayım. Dikili'yi model kent yapacağız" diye konuştu.

"DİKİLİ'YE BORCUMU ÖDEMEK İÇİN ADAYIM"

Gökmen Ulu açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dikili, iyi insanların yaşam alanı olarak tercih etmesiyle, aydın toplum yapısıyla onur duyduğum memleketimdir. Bu güzel memleketin ekmeği ve suyuyla büyüdüm, özgürlük ve bağımsızlık rüzgarıyla serpildim, cumhuriyete olan sevdasıyla yetiştim. Karış karış bildiğim sokaklarında, oyunlarım, coşkularım, geleceğe dair düşlerim, bir gün mutlaka inadımla yürüdüm. Sizler tasada ve kıvançta, iyi günde kötü günde hep benimle birlikte oldunuz. Bağrınıza bastınız. Dikili'ye borcumu ödemek için adayım."

DİKİLİ (İzmir), ()

FOTOĞRAFLI