Adaylığı geri çekilen Suat Nezir, CHP Genel Merkezi'ne gidip konuşacak

CHP'nin Buca Belediye Başkan adaylığını geri çektiği Suat Nezir, CHP Genel Merkezi'ne giderek, yaşanan süreci anlatacağını ve duruma itiraz edeceğini söyledi.

CHP Parti Meclisi'nde (PM) Buca Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Suat Nezir, listelerin teslim edilmesine saatler kala değiştirildi. Nezir'in yerine Buca Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Erhan Kılıç aday gösterildi. Seçim bölgesinde çalışmalara başlayan Suat Nezir, adaylığının geri çekilmesinin ardından şaşkınlık yaşadı. Adaylığı açıklandıktan sonra çalışmalara başlayan Nezir, CHP Genel Merkezi'ne giderek, durumu anlatacağını ve itirazını burada dile getireceğini söyledi. Nezir, "Duruma itiraz edeceğiz, bırakmayacağız. Buca'nın hakkını öyle üç beş kişiye bırakmam" dedi. Adaylığının geri çekildiğini, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda meclis üyesi listelerini hazırlamak için beklediği sırada aldığını ifade eden Nezir, "Diğer arkadaşlar bizden habersiz, genel merkeze farklı bir belediye başkan adayı ile farklı bir belediye meclis üyesi aday listesi sunmuşlar. Hülle yolu ile. Bizden habersiz bir şekilde giderek listeyi teslim etmişler. Biz listemizi yapmak için beklerken, onlar yapmış yapacağını. Ama bunun peşini bırakmayacağız, mücadelemiz devam ediyor. Buca'nın hakkını öyle 3-5 kişiye bırakmayacağız. Biz yola Buca halkının teveccühü ile çıktık. Her geçen gün artan bir ivme ile çalışmalarımızı sürdürdük. Geniş kitlelerinin sempatisini kazandık. Bunu biz kesinlikle 3-5 kişinin iradesine bırakmayacağız. Bu halkın iradesidir. Halkın iradesinin karşısında kimsenin durmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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