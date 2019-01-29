Adaylığı geri çekilen CHP’li Çoklar, partiden istifa etti

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde CHP’den belediye başkanlığına aday gösterilen, ancak genel merkez kararıyla adaylığı geri çekilen Çetin Çoklar, partisinden istifa etti.

CHP Bursa İl Başkanlığı, adaylıkları parti meclisince onaylanan 9 ilçedeki belediye başkan adayları için 19 Kasım 2018 tarihinde tanıtım toplantısı düzenledi. CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, toplantıda Çetin Çoklar’ı, Orhangazi Belediye Başkan adayı olarak duyurdu. Geçen Pazar günü Millet İttifakı kapsamında yapılan görüşmeler neticesinde ise, Orhangazi'nin İyi Parti'ye verilmesi ve CHP adayının geri çekilmesi kararlaştırıldı. Karar sonrasında Çetin Çoklar, yazılı bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. Çoklar, açıklamasında “CHP Parti Meclisi’nin almış olduğu resmi karar doğrultusunda, 2 aydır sahadayım. 2 aydır kendilerinin aldığı resmi karar doğrultusunda maddi manevi emek veren ekibim, teşkilatım, gönüllülerim bu kararı diğer partinin il başkanının sosyal medya hesabından öğrenmiştir. Ne ben, ne de bana destek verenler bu tavrı hak ettik. Bu saygısızlığa isyan ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nden bana bu yaşatılanlardan dolayı istifa ediyorum” dedi.

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