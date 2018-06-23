Adaylar açılışta buluştu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde kuyumcu açılışı Ak Parti ve CHP'li milletvekili ve adayları buluşturdu.

Serikli girişimciler Abdullah Kirlioğlu ve Hasan Kirlioğlu'nun Merkez Mahallesi'ndeki kuyumcu açılışı yapıldı. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili ve milletvekili adayı Çetin Osman Budak, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Ak Parti milletvekili adayları Kemal Çelik ve Esma Balaban Karacan ile CHP milletvekili adayı Rafet Zeybek katıldı.

Katılımcılar açılış kurdelesini birlikte kestikten sonra bir süre sohbet etti.

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