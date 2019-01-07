Aday gösterilmeyen eski kaymakam Tunç: Görevime geri döneceğim

Karabağlar Kaymakamlığı görevinden istifa ederek AK Parti'den Karabağlar Belediye Başkan aday adayı olan Mehmet Sadık Tunç, aday listesine giremedi. Tunç ile İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Grup Başkanvekili Bilal Doğan arasındaki adaylık yarışının kazananı, Doğan oldu. Tunç, mesleğine geri döneceğini söyledi.

AK Parti, İzmir'deki ilçe belediye başkan adaylarını, geçen cumartesi günü açıkladı. İlçelerden özellikle Karabağlar'da ciddi bir adaylık yarışı yaşandı. Bilal Doğan ile Karabağlar'ın eski Kaymakamı olan Mehmet Sadık Tunç arasında, son ana kadar listeye girmek için kıyasıya bir yarış yaşandı. AK Parti, ilçede oyunu Bilal Doğan'dan yana kullanınca, aday adayı olmak için Karabağlar Kaymakamlığı görevinden istifa eden Mehmet Sadık Tunç, liste dışında kaldı. Tunç, bu kararı alanın parti yetkilileri olduğunu belirterek, saygı duyduğunu ifade etti. Kararın hayırlı olmasını dileyen Tunç, "Bir iki görüşme yaptıktan sonra mesleğime geri döneceğim. Ne yapayım?" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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