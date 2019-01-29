Adana’ya 9 asansörlü-yürüyen merdivenli üst geçit

ADANA,()- ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kentin ana arterlerinde taşıt ve yaya güvenliğinde çığır açacak Asansörlü-Yürüyen Merdivenli Yaya Üst Geçitleri Projesi’ni de hayata geçirdi.

Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde 9 ayrı noktada planlanan konforlu ve güvenli yaya üst geçitler, toplam 21 milyon lira bedelle ihale edildi. Asansörlü-yürüyen merdivenli üst geçitlerden ilk 3’ünün inşaatına Turgut Özal Bulvarı Ramazanoğlu Cami önü ve Gökkuşağı kavşağı ile Öğretmenler Bulvarı Bahçeşehir Koleji önünde başlandı.

ENGELSİZ KENT ADANA’YA ADIM ADIM

Yaya ve taşıt trafiğinin güvenliğini sürekli hale getirmeyi, engelli vatandaşların kent yaşamına engelsiz katılımını sağlamayı hedefleyen proje, vatandaş talepleri, resmi kurumların görüş ve önerileri, geçmiş yıllarda meydana gelen kazalarının istatistiki verileri ile Adana Büyükşehir Belediyesi’nin teknik birimlerinin yaptığı incelemeler ışığında olgunlaştı. Öngörülen kriterlere göre yapılan değerlendirme sonunda Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerindeki ana arterlerde 9 ayrı nokta seçildi.

MODERN ÜST GEÇİTLER NERELERDE YAPILACAK?

Güvenli ve modern ulaşım imkanı sunacak asansörlü-yürüyen merdivenli üst geçitler şu noktalarda yapılacak; Turgut Özal Bulvarı (Ramazanoğlu Camii Önü), Turgut Özal Bulvarı (Gökkuşağı Kavşağı Civarı), Öğretmenler Bulvarı (Bahçeşehir Koleji Civarı), Kozan Yolu (Batıkent Tıp Merkezi Önü), Yeni Valilik Civarı, Adana Anadolu Lisesi Civarı, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı (Seyhan İlköğretim Okulu Civarı), Fuzuli Caddesi, (Çukomed Civarı), Hacı Sabancı Bulvarı, (Optimum AVM Civarı)

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