Adanaspor’da Altay maçı hazırlıkları sıkı bir şekilde devam ediyor

ADANASPOR, 10 Şubat 'ta saat 16.00’da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.Osman Yereşen Tesisleri’nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman sıçrama ve çıkış çalışmasıyla devam etti. Turuncu-beyazlılar dar alanda yapılan çift kale maçlarla ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Goran Karacic katılmazken, Digao, Enes ve Diniz takımdan ayrı düz koşu yaptı. Adanaspor, Altay maçının hazırlıklarını 8 Şubat'ta saat 11.30’da Osman Yereşen Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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