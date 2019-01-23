Adanaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı 

ADANA,()-ADANASPOR, Spor Toto 1.Lig’in 19.haftasında 28 Ocak'ta saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Osman Yereşen Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Yardımcı Antrenör Ali Asım Balkaya yönetiminde saat 11.00’de başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenman ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda çift kale maçlarla süren antrenman kültür fizik hareketleriyle tamamlandı. Sakatlıkları düzelen Gökhan Sazdağı ve Kenan Karışık takımla beraber çalışmalara başladı.

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