Adanaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sona yaklaştı

ADANA,()- SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, pazar günü evinde İstanbulspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde, teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetimindeki antrenmanda turuncu beyazlı takım taktik ağırlıklı antrenman yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan Goran, Abdulkadir ve Göksu katılmadı. Adanaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını 16 Aralık cumartesi günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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