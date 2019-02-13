Adanaspor çift idmanla çalışıyor

ADANA,()- ADANASPOR, 17 Şubat'ta saat 19.00’da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Osman Yereşen Tesisleri’nde teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Turuncu-beyazlılar, sabah antrenmanında kuvvet ağırlıklı çalışma yaptı. Ahmet Dereli ise salonda kuvvet ve aerobik çalıştı. Adanaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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