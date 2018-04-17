Adana’nın kavşakları ışıl ışıl

ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediyesi, led armatür teknolojisiyle Sular Kavşağı’na Atatürk sülieti, Adnan Menderes Sahil Yolu’na Osmanlı Tuğrası kazandırdı.

Adana’nın simgesi olan tarihi yapılardan Taşköprü, Büyüksaat, Demirköprü’yü ışıklandırıp bambaşka bir atmosfere büründüren, ana cadde ve bulvarlarını dekoratif ışıklandırmalarla donatarak ışıl ışıl bir görünüme kavuşturan Adana Büyükşehir Belediyesi, led armatür teknolojisini kavşaklara taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı, Atatürk Caddesi Sular Kavşağı’nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetini yansıttı. Türk Milleti’nin hafızasında yer edinen Atatürk silüeti, kentin en işlek güzergahına akşam saatlerinde ayrı bir güzellik kattı.

Benzer çalışma, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Sahil Yolu’nda uygulandı. Piknik yapmak, dinlenmek, spor yapmak ve temiz hava almak için gelen onbinlerce Adanalı ile dolup taşan Menderes Sahil Yolu’nun Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı ile kesiştiği kavşakta Osmanlı Tuğrası tasvir edildi.



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