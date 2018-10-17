Adanalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Can ÇELİK/ADANA,() - ADANA'da aniden bastıran yağmur, kentte yaşayanları hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağış sırasında saklanacak yer bulamayan çok sayıda kişi sırılsıklam oldu.

Hava sıcaklığının gün içinde 25 derece hissedildiği kent merkezinde saat 12.00 sıralarında aniden şiddetli yağmur bastırdı. Kısa sürede etkili olan yağmurdan Adanalılar kaçamadı. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, kent trafiğini felç etti. Yağmurla birlikte vatandaşlar, ıslanmamak için işyerlerinin gölgeliklerinin altına saklandı. Bazı yayalar ise yağmura aldırış etmeden yoluna devam etti. Meteoroloji yetkilileri, yağışların yer yer devam edeceğini bildirdi.

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