Adanalılar Kızıldağ Yaylası'nda 'Kar ve Spor Festivali'ne akın etti

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaisalı'nın Kızıldağ Yaylası'nda düzenlenen Kar ve Spor Festivali'ne on binlerce vatandaş akın etti. Vatandaşların yoğun ilgisi festivalin yapılacağı alana doğru uzun araç kuyrukları oluştururken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, alana motosikletle ulaşabildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaisalı ilçesi Kızıldağ Yaylası'nda kar ve spor festivali düzenlendi. Festivale yaklaşık 50 bin kişi akın etti. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin merkezinden festival alanına belediye otobüsleri ücretsiz getirildi. Alana girmek isteyenlerin uzun araç kuyrukları oluşturduğu festivalde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festival alanına motosikletle ulaşabildi. Alanda kürsüye çıkarak bir konuşma yapan Başkan Sözlü, heyecanla, coşkuyla alanı dolduran hemşerilerine teşekkür ederken, "Bu heyecan Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bizi 2019'da yeni bir zafere ulaştıracaktır" dedi.

Başkan Sözlü, festivalin sonunda hemşerilerinin ulaşımda sıkıntı yaşamaması adına son yolcu otobüse binene kadar bekledi.



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