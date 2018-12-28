Adanalı sanatçı Ali Turaç, yılbaşına sevenleriyle girecek

ANADOLU'da seslendirdiği şarkılarıyla sanatseverlerin ilgisini çeken Adanalı yerel sanatçı Ali Turaç, yılbaşı gecesi Lara Cafe'de sahne alacak.

Sekizinci albümü Sevmiştim-Erik Dalı ile dikkatleri üzerine toplayan Adanalı yerel sanatçı Ali Turaç, yılbaşı gecesinde Akkapı Mahallesi'ndeki Lafa Cafe'de düzenlenen etkinlikte yeni yıla sevenleriyle girecek. Adana kebap, lahmacun, çiğ köfte gibi kente özgü lezzetlerle davetlilerin katılacağı eğlence programında sahne alacak olan Turaç, sevilen şarkılarını seslendirecek.



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