Adanalı fotoğrafçıların Tarsus turu



Malik GÖDELİNER/ADANA, () - ADANA Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD), 173. dönem temel fotoğraf eğitimi kapsamında, Mersin'in Tarsus ilçesinde uygulama gezisi düzenledi.

Geziye eğitmen ve öğrencilerden oluşan 30 kişi katıldı. Öğrencilere fotoğrafçılık konusunda uygulamalı eğitim verilirken, Tarsus evleri, kültürel doku ve tarihi sokakları ile Berdan Şelalesi'nde mekan ve insan görselleri üzerine çalışma yapıldı. Zamanı kaydettiklerini belirten AFAD Başkanı Tahsin Sezer, "Yaz dönemi eğitimlerimiz genelde öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla uygulama gezisinde oluyor. Fotoğrafçı olarak da bir görevimiz tarihe şahitlik etmektir. Bizler zamanı durduramayız ama zamanı kaydederiz. 22 pırıl pırıl arkadaşımız, baharın güzelliği ile birlikte kentin kültürünü fotoğraflayarak görevlerini yerine getirdi hepsini kutluyorum. Öğrencilerimiz, fotoğraf çekmeyi öğrenirken seyahat etmenin de tadını çıkarıyor" dedi.

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