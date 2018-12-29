Adanalı bilet almak için son günü bekliyor

Sedef Nur SEDEF-Mislina ERGÖREN/ADANA, ()-ADANA’da 15 yıldır milli piyango bileti satan babasına yardım eden Egemen Yılmaz, satışların bu sene orta seviyede geçtiğini ve özellikle son gün bilet satışlarında patlama beklediklerini söyledi.

Merkez Seyhan İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde milli piyango bileti satan babasına yardım eden Egemen Yılmaz, bu yıl geçen yıla göre satışların biraz durgun olduğunu ama özellikle 31 Aralık sabahı bilet satışlarında patlama beklediklerini belirtti. Adanalı vatandaşların bilet almak için genelde son günü beklediğini vurgulayan Yılmaz, özellikle çeyrek biletlerin son gün tükenebileceğini söyledi. Yılmaz, "Milli Piyango işi kısmet işi. Bana çıkmaz demeyeceksin, şansını deneyeceksin. Belki senin hayatın değişecek kim bilir. Son güne bırakma gel şimdiden biletini al" diye konuştu.

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