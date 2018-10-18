Adanalı aşçılardan Vali Demirtaş’a aşçı üniforması

2. Adana Lezzet Festivali’ni gastronomi şölenine dönüştüren Adanalı aşçılar, Vali Mahmut Demirtaş’a kurumsal logolu aşçı üniforması hediye etti.ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen ve yönetim kurulu üyeleri, üzerinde Vali Mahmut Demirtaş’ın adının yazılı olduğu aşçı üniformasını takdim ederken, uluslararası ve ulusal etkinliklerde Adana’nın mutfak kültürü ve yöresel lezzetlerin tanıtımında kendilerine verilen desteklerden dolayı şükranlarını sundu.DAMAKLAR ŞENLENDİAdana’ya özgü lezzetlerden içli köfte, analı kızlı, şırdan, aşlama ve bici bici tatlısının coğrafi işaret belgesiyle tescil edilerek koruma altına alınması için Adana Valisi Mahmut Demirtaş hamiliğinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunan ADAPADER, 12-14 Ekim tarihleri arasında 2’ncisi gerçekleştiren Adana Lezzet Festivali’ne de damga vurdu. Yüzbinlerce ziyaretçi çeken Lezzet Festivali’ni yarışma ve şovlarıyla gastronomi şölenine dönüştüren Adanalı aşçılar, domates tatlısı, biber tatlısı ve tulum peyniri tatlısıyla damakları şenlendirdi.VALİ DEMİRTAŞ’A ÜNİFORMALI TEŞEKKÜRÜç gün süren festivalde sıra dışı lezzetlerin yanı sıra Adana’nın geleneksel mutfak kültüründen örnekler sunan ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen ve ekibi, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş’ı da en güzel şekilde ağırladı. Başkan Derviş Göçmen, dev etkinliğe güç veren Tüm Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan ile Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Münir Tanak’ın selam ve saygılarını iletip, Vali Mahmut Demirtaş’a kurumsal logolu aşçı üniforması hediye etti. Adana'nın geleneksel mutfağına ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürüne odaklanan Adana Lezzet Festivali'ne çok değerli katkılarından dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür eden Başkan Derviş Göçmen, katıldıkları uluslararası ve ulusal etkinliklerden desteklerinden dolayı da şükranlarını sundu.ADANALI AŞÇILAR TAKDİR GÖRDÜAdanalı aşçıların jestiyle moral yükselten Vali Demirtaş, ADAPADER’in Adana Lezzet Festivali’nde lokomotif paydaş olarak yürüttüğü gayretli çalışmalardan dolayı Başkan Derviş Göçmen ve ekibine takdirlerini iletti. Vali Demirtaş, ADAPADER’in üstlendiği misyon ve vizyonun Adana Lezzet Festivali’nde daha iyi anlaşıldığını vurgulayıp, tanıtım faaliyetlerinin destekçisi olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

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