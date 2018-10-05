Adana’da yaz bitti, dikenli incir bitmedi

Can ÇELİK/ADANA,() - ADANA’da aşırı sıcaklarda bolca tüketilen dikenli incir, yaz mevsiminin bitmesine rağmen tezgahlardaki yerini koruyor. Adanalılar sonbahar ayında da dikenli incir tüketmeye devam ediyor.

Vitamin yönünden oldukça zengin olan, kaktüs bitkilerinden toplanan ve özellikle Çukurova yöresinde yaz mevsiminin sıcak günlerinde bolca tüketilen dikenli incir, sonbahar ayında da seyyar satıcıların tezgahındaki yerini koruyor. 10 yıldır dikenli incir satan Ahmet Yiğit(28), “Sezonun bitmesine rağmen dikenli incir hala ilgi görüyor. Günde 1000 tane incir satıyorum. Fakat artık son 5-6 gün. Dikenli incir yemek isteyenler bu haftayı iyi değerlendirsin” dedi.

Seyyar tezgahın başında dikenli incir yiyen Duygu Çelik isimli vatandaş ise “Yaz mevsiminin bitmesi fark etmiyor. Dikenli incir altın değerinde bir vitamin deposu. Ocak ayında olsa o zaman da yerim” diye konuştu.

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