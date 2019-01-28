Adana’da Kardan Adam Şenliği

Malik GÖDELİNER/ALADAĞ, (Adana), () - ADANA’nın Aladağ ilçesinde düzenlenen 2’nci Kardan Adam Şenliği’nde renkli sahneler yaşandı.

Aladağ Belediyesi ve Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) tarafından bin 700 rakımlı Mavriyan Yaylasında düzenlenen şenliğe, yöre halkın yanı sıra Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve İskenderun’dan yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Etkinlikte kar yağmayan Çukurova’nın insanları, kardan adam yaptı, kar voleybolu oynadı, karda halay çekti. Ayrıca kardan yaptıkları kedi, ayı, deniz kızı ve kanguru gibi figürlerle de dikkat çekti. Şenlik alanında Grup Anavarza sahne alırken, hareketli müzik eşliğinde gün boyu eğlenen aileler, naylon, leğen ve şişme lastik tekerler üzerinde de bol bol kayarak unutulmaz bir gün yaşadı.

KAR YAĞMAYAN ADANA’DA KAR ŞENLİĞİ

Aladağ’da farklı bir gün yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, “Adana'nın kar alan bir bölgesidir Aladağ. Bu nedenle ilçemiz şenliklerin ve festivallerin coğrafyası oldu. Adana'da, “kardan adam yapmayı bilmeyenlerin kenti” derler Adana için. Bizlerde Adanalılar için böyle bir şenlik düzenledik. İnşallah bu şenliklerle hem Aladağımızın birliğine ve beraberliğine vesile oluruz, hem de bölgemizin tanıtımında önemli bir rol oynar. Bugün Adana'dan, Hatay'dan, Mersin'den, Aladağımızın içinden vatandaşlarımız geldi. Burda eğleniyorlar, müzik bir taraftan, ikramlarımız bir taraftan, amatör bi şekilde kayıyorlar ve neşeli bir gün geçiriyorlar. Aladağ bölge turizminin merkezi, özellikle tabiat turizminin merkezi olacak. Bunun için bizde gayret ediyoruz. Hem hükümet tarafından bu konuda projelerimiz var, hemde yerel alanda da biz çalışmalar yapıyoruz. Tüm Çukurovalıları şimdiden 3’ncü kardan adam şenliğimize bekliyoruz” dedi.

Kalabalık bir grupla şenliğe adeta çıkarma yapan Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Yakut ise, “3 yıl önce bir proje olarak ortaya çıkan kardan adam şenliğinin 2’ncisini gerçekleştiriyoruz. Adanalıları, Aladağ’da karla buluşturduk. Program dahilinde ayrıca kolay ve zor parkur olarak karda doğa yürüyüşlerimiz oldu. Çevreden gelen dağcılık kulüplerimiz de burada. Özellikle sömestr tatiline denk getirdiğimiz bu etkinlikte çocuklarımızın da kar keyfini yaşanmalarını istedik. Görüyorsunuz herkes keyfince eğleniyor” diye konuştu.

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