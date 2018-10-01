Adana’da karate fırtınası

ADANA Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda organize edilen 1. İllerarası Çukurova Karate Turnavası’nda heyecan fırtınası esti. 11 ilden 557 sporcunun katıldığı turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu.Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün faaliyet programında yer alan 1. İllerarası Çukurova Karate Turnuvası, Yüreğir Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Turnuvaya Adana’nın yanı sıra Mersin, Hatay, Gaziantep, İstanbul, Van, Kilis, Denizli, Konya, Antalya ve Kocaeli illerinden toplam 557 sporcu katıldı. Minik, Yıldız, Ümit ve Genç kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalar kıyasıya mücadelelere sahne oldu.Turnuvanın açılış seremonisine katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Yüreğir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ekrem Ulu, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül iel çok sayıda sporsever, karatecilerin heyecanını paylaştı.Yüreğir Spor Kulübü Kata Takımı’nın özel gösteri sunduğu turnuvada tüm katılımcılara Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün selam ve sevgilerini ileten Başkan Vekili Ramazan Akyürek, başarılar diledi. Akyürek, sporun insanın hem beden hem de ruh sağlığını beslediğini vurgulayıp, "Spor ahlakı ile yetişen çocuklar hem öğrenimlerinde, hem de hayatta başarılı olurlar. İnançlı ve başarılı bir toplum istiyorsak, muasır medeniyetler seviyesine çıkacak bir millet istiyorsak önce gençlerimiz inanacaklar sonra çalışacaklar sonra kendilerini bütün kötü alışkanlıklardan koruyacaklar. Bunun yolu da spordur"’ diye konuştu.Turnuvada dereceye giren sporcuların ödüllerini protokol üyeleri alkışlar eşliğinde takdim etti.

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