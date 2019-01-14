Adana’da kan bağışı seferberliği

ADANA,() - ADANA Valisi Mahmut Demirtaş’ın öncülüğünde başlatılan kan bağışı seferberliği kapsamında bazı meslek odası başkanları, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kış aylarında hava koşulları nedeniyle kan bağışlarını düştüğünü belirterek, “Bu nedenle çok değerli Adana Valimizin öncülüğünde başlayan kan bağışı seferberliğimize destek çığ gibi büyüyor” dedi.

Adana Sütçüler, Yoğurtçular Peynirciler ve Şarkütericiler Esnaf Odası Başkanı Memduh Özalp, Adana Oto Elektrikçiler ve Akücüler Odası Başkanı İbrahim Uraslı ile Cuma Ali Kutlu Kızılay Adana Şube Başkanlığını ziyaret ederek, kan bağışında bulundu. Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise Kızılay'a destek veren, kan bağışı yapan bağışçılara teşekkür ederek, “İnsani bir görev olan kan bağışı konusunda desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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