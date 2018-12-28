Adana’da 7 ilçede karla mücadele başladı

ADANA Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu 7 ilçede köy ve merkez mahallelerdeki yolların açık kalması ve ulaşımın kesintisiz devam etmesi için alarma geçti.Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı kuzey ilçelerinde 60 araç ve 200 personelle 3 vardiya halinde, 24 saat kesintisiz yol açma ve tuzlama çalışmalarına başlandı.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü ve yoğun kar yağışının yaşandığı Tufanbeyli, Feke, Saimbeyli, Pozantı, Aladağ, Kozan ve Karaisalı’da yolların açık kalması için iş makinelerini ve personeli seferber etti. Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 greyder, 14 loder ve 6 dozerle yol açma çalışmalarına girişti. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadelesine Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri ile ilçe belediyeleri de destek verdi. Yol açma ve tuzlama çalışmalarında toplam 200 personel, dondurucu soğuk ve güçlüklere aldırmadan özveriyle 3 vardiya şeklinde görev yapmaya başladı.Sorumluluk bölgesinde 600 kilometrelik yol ağının açık kalması için karla boğuşan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kuzey ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle beslenme güçlüğü çeken yaban hayvanları için de uygun yerlere yem bıraktı.

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