Adana zabıtasından fiyat etiketi denetimi

ADANA Büyükşehir Belediyesi zabıta timleri, döviz kurlarındaki dalgalanmaları bahane edip, bazı ürünlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta görevlileri, marketlerden rastgele seçilen bazı ürünlerin etiketleri ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatlarını karşılaştırdı.Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması ile ilgili kanun çerçevesinde kent genelinde zincir marketlerde ve sebze hallerinde ruhsat, etiket, ambalaj, gramaj ve kasa fiyatlarını uyuşmaması gibi konularda denetimlerde bulundu. Zabıta görevlileri, son 3 aylık girdi faturalarını karşılaştırarak etiketlere yansıtılan artışların doğruluğu ile fiyat etiketlerinin standartlara uygunluğunu kontrol etti. Vatandaşların ekonomi ve sağlık açısından zarar görmemesi için özveriyle çalışan Adana Büyükşehir zabıtası, usulsüzlük tespitinde, yasa gereği tutanak düzenleyerek cezai işlem uygulanması için Adana Valiliği’ne gönderdi.Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta timlerinin, halk sağlığını hiçe sayan, kaldırımları işgal eden ve kayıt dışı ticaret yapan seyyar satıcılara yönelik operasyonlarının da devam edeceği belirtildi.

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